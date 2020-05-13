Küçük çocuğa çarpıp kaçtı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Siverek ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Dönemeç Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyreden otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan 6 yaşındaki İsa H.'ye çarptı. Sürücü, olay yerinden kaçarken, İsa H. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri gönderildi. Yaralı çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında çocuk Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü bulmak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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