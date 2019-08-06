Küçük çocuğu vahşice öldürmüştü! O kişi hakkında iğrenç iddialar ortaya çıktı

Zanlının 2013'te Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde 8 yaşındaki bir kız çocuğunu aracına zorla bindirip cinsel tacizde bulunduğu, 2017'de ise Yeni Mahalle'de 16 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddialarıyla bu davalardan yargılandığı öğrenildi.

Murat Ç.'nin 2013'teki olaydan dolayı tutuksuz yargılandığı öğrenilirken, 2017 yılındaki olayda ise Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararını bozarak şahsın beraatına karar verdiği ortaya çıktı.

HABERLER KAMUOYUNA DA YANSIMIŞTI

Öte yandan, zanlı Murat Ç.'nin 26 Temmuz 2013 tarihinde 8 yaşındaki B.Ç isimli kızı taciz ettiği iddiası ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlerde Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Karataş Petrol yakınlarında 33 plakalı bir otomobile zorla bir kız çocuğunun bindirildiği ve kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekiplerinin, B.Ç.'nin kaçırıldığını tespit ettikleri belirtilmiş ve küçük kız bulunmuştu. Küçük kız polis merkezine götüren ekipler, kız çocuğunun zorla bindirildiği iddia edilen otomobili izini sürerek Alitaşı Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğunu kaçırdığı ve taciz ettiği ileri sürülen M.Ç. (30) de yakalanarak gözaltına alınırken, zanlı emniyet müdürlüğüne getirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına taciz iddialarını yalanlamıştı.