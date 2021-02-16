Küçük çocuğun 5 litrelik ayçiçeği yağını çalma anı kamerada!
Afyonkarahisar’da annesi ve babasıyla yolda yürüyen küçük bir çocuk, apartmanın önüne bırakılan 5 litrelik ayçiçeği yağını çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken yağın sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olmayacağı belirtildi.
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16 Şubat 2021 Salı 16:40
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