Küçük çocuklara kemerli saldırı! Olay kameralara yansıdı

Geçtiğimiz gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran adamın saldırısına uğradı.

Ne olduğunu anlayamayan çocuklar saldırganın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Şüphelinin elinden kaçarak evlerine giden çocuklar olayı ailelerine anlattı.

SALDIRGAN KAÇTI

Çocuklardan birinin amcası olay yerine gelerek saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran amcaya, çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını söyleyen saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Yaşanan dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi.