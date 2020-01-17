"Küçük Dostlar Kliniği" hayata geçiyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli'de "Küçük Dostlar Kliniği'nin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nun hemen yanında yapılan kliniğin iki ay içinde tamamlanacağını belirten Başkan Genç, "Kentimizde gerek sokak hayvanlarının gerekse yabani hayvanların tedavi edilebileceği sadece Büyükşehir Belediyemize ait olan Hayvan Barınağı Merkezi var. Bunun dışında hayvanlarla ilgili başka bir tedavi merkezi yok. Şehir merkezinde ulaşımın böylesine kolay olduğu bir alanda bu kliniği hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kliğinin yapıldığı alanı Ortahisar Belediyesi'ne tahsis eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkürlerini ileten Başkan Genç, "Belediyemiz sokak hayvanları ile ilgili bugüne kadar pek çok çalışma yaptı. Kedi-köpek kulübelerinden tutun da suluk-yemliklere ve hayvan sahiplendirmeye kadar birçok projeyi yürütüyoruz. Küçük Dostlar Kliğini de bizim seçim döneminde vatandaşlarımıza olan taahhütlerimiz arasında yer alıyordu. Büyükşehir Belediyemizin Beşirli'de bize tahsis ettiği bu yerde projemizi hayata geçireceğiz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Genç, inşa edilecek kliğin Osmanlı İmparatorluğu'nda hayvanları hastalıklara ve yaralanmalara karşı tedavi etmek amacıyla kurulan Gurebahane-i Laklakan (Leylek Hastanesi)'in bir benzeri olacağını kaydetti.

Kaynak: İHA