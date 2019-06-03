Küçük Furkan’ın dedesi kalp krizinden öldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Köyünde 17 Nisan günü kaybolan ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırılan dede Yiğit, hastane önünde yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Eset Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede Yiğit'in cenazesi gözyaşları arasında torunu Furkan'ın mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Kaynak: İHA