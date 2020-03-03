Küçük hafızlardan Mehmetçiğe dua desteği

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği "Bahar Kalkanı" Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için Kızılay Camisinde bir araya gelen küçük hafızlar Mehmet için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Bahar Kalkanı" Harekâtı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için Karaağaç Kur'an Kursu'nun küçük hafızları Kızılay Camisinde bir araya geldi. Okunan Fetih Suresinin ardından kılınan sabah namazından sonra harekatın zaferle sonuçlanması için küçük hafızlar ellerini Mehmetçik için semaya açarak dua etti. Zalimlerin korkulu rüyası olan Mehmetçiklerin muzaffer olması için bütün camilerde Fetih Suresi okunduğunu söyleyen Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Allah'ın şanlı Türk ordusunu muzaffer kılmasını temennisinde bulundu.

Müftü Çetin, "Bilindiği üzere mazlumların umudu zalimlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçiğimizin muzaffer olması, devletimizin bekâsı, milletimizin huzuru için Bahar Kalkanı Harekâtı sonuçlanıncaya kadar bütün camilerimizde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dua yapılması kararlaştırılmıştı. Buna bağlı olarak Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanması için camilerimizde harekâtı yürüten kahraman Mehmetçiğimiz için Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, yüce rabbimizden şanlı ordumuzu kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA