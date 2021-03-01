Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konukları arasında yer alan bir zamanların çocuk yıldızın Küçük İbo, ekranda yer almasıyla vatandaşlar tarafından araştırma konusu edildi. Peki Küçük İbo kimdir? Asıl adı nedir? Küçük İbo nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KÜÇÜK İBO KİMDİR? ASIL ADI NEDİR? KÜÇÜK İBO NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in küçük hali olarak gösterilen Küçük İbo çocuk yıldız olarak herkes tarafından tanındı. Şarkıcı olmayı küçük yaşlardan beri isteyen ve harekete geçen İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri esnasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kapınca şöhrete ilk adımını atmış oldu.

Ergenlik döneminin gelmesiyle birlikte 'Küçük İbo' yavaş yavaş eski tanınmış parıltılı ünlerini kaybetmeye başladı. İbo, verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu: 'Sesimin değişme ihtimali beni huzursuz etti ve ben o endişeyle yavaş yavaş geri çekildim'

Show TV'de ekranlara gelen 'Küçük İbo' dizisi ile büyük kitle tarafından tanınıp pek sevilmişti. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı...

Vatani görevini Diyarbakır'da yapan İbo, sadece o dönemi yaşayanların tanıdığı bir isim haline dönüştü. Sakarya Üniversitesi Elektronik Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında katıldığı 'İbo Show'da 'Mutlu Ol Yeter' şarkısını söylerken yaşadığı detone krizi ile sesinin gücünün azaldığını göstermişti. 2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. Ancak eski günlerdeki popülaritesini yakalamaya yetmedi.

Küçük İbo, şu sıralar başka bir meslek icra ederek ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor...