Küçük İskender için tören düzenlendi (1)

55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden şair için düzenlenen törene ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında bir çok isim ve sevenleri katıldı. Küçük İskender'in cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne getirildi.

DHA