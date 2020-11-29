Küçük kıza aile zulmü! İstismara uğradı ''O senin baban, ne isterse yapar'' yanıtını aldı

İstanbul'da 14 yıl önce aynı işyerinde çalıştığı Türkmenistanlı Zülfiya E.'nin yumurtasını kullanarak anne olan Macar asıllı Türk vatandaşı Eugenia Ü, yıllar sonra kızı Ece Elena'yı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Zülfiya E, sonradan evlendiği kocası ile birlikte planlayarak küçük kızı kaçırdı. 5 ay biyolojik annesiyle aynı evde zorla tutulan kız iddiaya göre üvey babası Fatih Ş.'nin cinsel istismarına uğradı.

KIZINI ALMAYA KARAR VERDİ

Olay Aile Mahkemesi'ne başvuran Zülfiya E., çocuğun annesinin kendisi olduğunu ileri sürüp dava açmasıyla başladı. Dava sonucunda nüfus kaydında anne ismi Zülfiya olarak düzeltildi. Zülfiya bu sırada Fatih Ş. ile evlendi.

Mahkeme kararının ardından iki aile arasında husumet başladı. İddiaya göre, Fatih Ş. ile Zülfiya E., Eugenia Ü. ve Elena sokakta yürüdükleri sırada önlerini otomobille kesti. Eugenia Ü.'yü etkisiz hale getiren Fatih Ş. ile Zülfiya E., Ece Elena'yı zorla araca bindirerek kaçırdı. Kızın izine 5 ay boyunca bir daha ulaşılamadı. Aramalar sürerken Ece Elena, 5 ay boyunca biyolojik annesinin evinde zorla tutuldu.

Eugenia Ü.

TUVALETE KİLİTLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yine iddiaya göre bu süre boyunca genç kız, Fatih Ş.'nin tacizlerine uğradı. Durumu Zülfiya E.'ye anlattığında ise her seferinde "O senin baban, ne isterse yapar" yanıtını aldı. Tacizlere karşı çıkan küçük kızın tuvalete kilitlendiği bile ileri sürüldü.

Ece Elena, müzik dinleme bahanesiyle cep telefonundan babası Haydar Ü.'yü arayıp yerini bildirdi. Ardından kapıya gelen babasıyla koşarak uzaklaştı. Yıllarca gözünden sakınıp büyüttüğü kızının yaşadıklarını duyunca dehşete kapılan anne Eugenia Ü. ile kocası Haydar Ü. soluğu polis merkezinde aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Zülfiya-Fatih Ş. çifti, küçük kızın yasal durumuyla ilgili olarak aralarında hukuk davalarının devam ettiğini, bu nedenle iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Zülfiya E. - Ece Elena Ü.

3 AYRI SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Çocuğun "cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen Zülfiya-Fatih Ş. çifti, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.