Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kuzeni kız çocuğu H.Ü.B.'yi (10) taciz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum olan O.K.İ. (21), 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra, üst mahkemeye yapılan itirazla beraat etti. İstinafta görülen mahkemede, beraat kararına gerekçe olarak mağdurun, suç tarihinden iki yıl sonra olayı anlatması gösterildi. Aile kararı Yargıtay'a taşıyacak.

Alanya'da oturan H.B. ile F.E.B. çifti, 2016 yılında ikiz bebeklerinin tedavisi için sürekli şehir dışına çıkmak zorunda kaldıkları için büyük kızları H.Ü.B.'yi anneannesinin yanına bıraktı. Aile ikizlerin tedavisiyle ilgilenirken H.Ü.B. ise dayısı H.M.K. ve evlerinde kalan kuzeni O.K.İ. ile vakit geçirdi. İddiaya göre O.K.İ., H.Ü.B.'ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntüler izletti. O.K.İ., iddiaya göre kimseye söylememesi için küçük kızı "Seni öldürürüm, aileni öldürürüm" diye tehdit etti.

RESİMLERLE ANLATTI

Bir süre sonra H.B. ile F.E.B. çiftinin tedavi gören ikizleri ardı ardına yaşamını yitirdi. Bu süreci atlatan aile bu kez kızları H.B.Ü'nün içine kapandığını görünce psikolojik yardım için doktora başvurdu. H.B.Ü'nün anlatım güçlüğü çektiğini fark eden psikolog, resimlerle destekleyerek kendini ifade etmesini istedi. Çay bardağı çizerek akrabasının kendisine uygunsuz şeyler içirmeye çalıştığını anlatan H.B.Ü., aynı zamanda da vücudunun mahrem yerlerine dokunduğunu da resimler yardımıyla anlattı. Yapılan seanslarda H.B.Ü.'nün anlattıklarıyla istismara uğradığını anlayan aile, 2018 yılında akrabaları O.K.İ'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan O.K.İ., "cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan O.K.İ., 29 Kasım 2018 tarihinde "Cinsel istismar" suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. O.K.İ'nin avukatları karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde geçen 28 Kasım'da görülen temyiz duruşmasında mahkeme, H.Ü.B'nin başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olmasından dolayı durumun kuşkulu olduğunu, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığını belirterek, hapis cezasını bozup O.K.İ'nin beraatine karar verdi.

'DEFALARCA İSTİSMARA UĞRUYOR'

Ailenin avukatı Serkan Güray, karara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi. Avukat Güray, "Olay 2015 veya 2016 yılında gerçekleşiyor. Net bir tarih yok. Mağdur 2015-2016 yıllarında kuzeni olan sanık tarafından defalarca istismara uğruyor. Yerel mahkeme vermiş olduğu kararda, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği alt sınırdan ceza vermişti" dedi.

'İĞRENÇ OLAYLAR'

Anne ve babanın ikiz çocuklarını kaybettikten sonra çocukları H.Ü.B.'yi yanlarına alarak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirten Avukat Güray, "Ailesi, mağdurun hareketlerinde birtakım değişiklikler fark ediyor. Bu durumu psikologla paylaşma gereği duyuyorlar. Psikolog mahkemede de ifade verdi. Psikolog birtakım resimler, çizimler ve yorumlatma teknikleriyle mağdurun yaşadığı olayları öğreniyor. Bunların içinde iğrenç olaylar mevcut" dedi.

'BERAAT KARARINI ANLAYAMADIK'

Yerel mahkemenin, H.Ü.B'nin yaşından dolayı bu tür cinsel içerikli bir konuda yalan beyanda bulunamayacağı kanaatiyle sanık O.K.İ'yi cezalandırdığını anlatan avukat Serkan Güray, şöyle dedi:

"Daha sonra maalesef üst mahkeme mağdurun bu olayları 2 sene sonra anlatmasını gerekçe göstererek doğrudan beraat kararı verdi. Takdir edilir ki bu yaştaki bir çocuğun haklarını bilmesi, olayları doğrudan ifade edebilmesi zaten mümkün değil. Maalesef istinaf mahkemesi mağduru dahi dinlemeden ve ortaya hiçbir delil çıkmadan beraat kararı verdi. Öyle ki beraat kararı verirken bize son sözlerimizi sormaktan da kaçındı. Şu anda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Zaten sanık mağdurenin anne ve babasının şehir dışında olmasını fırsat bilerek, "Bu olayları, sana yaptıklarımı anlatırsan anneni öldürürüm, seni öldürürüm, boğazını keserim" diye tehditlerde bulunuyor. Dolayısıyla mağdurenin bu olayları anlatamamasındaki neden bu tehditler. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen mahkemenin olayların geç dillendirilmesine dayanarak beraat kararı vermesini gerçekten anlayamadık."

Serkan Güray, karara Yargıtay aşamasında itiraz edeceklerini söyledi.

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Kaynak: DHA