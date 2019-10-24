Küçük kızın babaannesi şüphelendi! Gerçek ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz Eylül ayında Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde gerçekleşti.

C.K., anne ve babası ayrıldığı için bir süredir babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşıyordu. C.K. arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken yanına 43 yaşındaki komşusu S.K. geldi. S.K. "Benimle gelirsen telefonumla oynayabilirsin" diyerek küçük kızı ahıra götürdü. S.K., iddiaya göre küçük kıza ahırda cinsel istismarda bulundu.

Çığlık atarak dışarı çıkan C.K. eve gitti.

BABAANNE, TORUNUNUN DIŞARI ÇIKMAK İSTEMEMESİ NEDENİYLE ŞÜPHELENDİ

Olaydan iki gün sonra C.K.'nın dışarı çıkmak istememesi nedeniyle babaannesi durumundan şüphelendi.

Küçük kız başından geçenleri anlattığı babaannesi, şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.K., S.K.'nın telefonla oynaması karşılığında ahıra götürdüğünü ve kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

ŞÜPHELİ, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Jandarma ekipleri şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., tanık ifadeleri ve toplanan deliller nedeniyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından S.K. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık S.K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.