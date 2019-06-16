Küçük Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi
Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi...
Küçük Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık 500 güreşçi mücadele etti. Şampiyonanın son gününde 34-41-48-57-68-(68-78)kilolarda Repesaj ve final müsabakaları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular şunlar:
11 yaş kategorisinde:
34 kiloda; 1.Osman Yagabov, 2.M.Eren Çakır, 3.Hamza Yüksel, 3.Yasin Karakaya
41 kiloda; 1.Mehmet Dipçinoğlu, 2.Mustafa Karaoğlan, 3.Ahmet Uzun, 3.Mesut Mevlütoğlu
48 kiloda; 1. M.Bera Koç, 2.Semih Kılıçarslan, 3.M.Mustafa Güllemeç, 3.H.Batın Aldemir
57 kiloda; 1. Emrullah Çapkan, 2.Berat Çağlar, 3.Kazım Güven, 3.A.Fatih Alış
68 kiloda; 1. Yusuf Aytekin, 2. Halililhan İlhan, 3.E.Ali Günyer, 3.Mustafa Özadam
(68-78) kiloda; 1. H. Kaan Kandemir, 2. Ahmet Polat , 3.Deniz Acısudan, 3.Mustafa Alper
12-13 yaş kategorisinde:
34 kiloda; 1. Abdülbaki Doğu, 2.Mustafa Koyun, 3.Ahmetcan Çevik, 3.Denizhan Olgun
41 kiloda; 1.Yusuf Kalcan ,2.M.Emre Uğurlu, 3.K. Mahir İldem, 3.Demir Tatarov
48 kiloda; 1. Halil Çınar, 2. Rıza Kayalı, 3. K.Can Taşan, 3. Bünyamin Özcan
57 kiloda; 1. S.Yusuf Yazıcı, 2. Ata Tanık, 3. Eyyüb Çetin, 3. Ahmet İşler
68 kiloda; 1. Ertuğrul Toptan, 2.Mehmet Can, 3.E.Ömer Bozbağ, 3. E.Yiğit Arslan
(68-78)kiloda; 1. H.Hamza Orel, 2. Yunus Bolat, 3.Beraat Taşkın, 3. M.Miraç Alaca
Şampiyonada takım sıralaması ise şöyle oluştu:
11 yaş: 1. İstanbul Beşiktaş SK. 86 Puan, 2.İstanbul B.B.S.K. 83 Puan, 3. İstanbul Kasımpaşa SK. 74 Puan
12-13 yaş: 1. İstanbul B.B.S.K. 107 Puan, 2. İstanbul Beşiktaş SK. 58 Puan, 3.Batman Petrol SK. 53 Puan
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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