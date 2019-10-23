Küçük öğrencilere deprem bilgilendirmesi

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki küçük öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi.

Depremden önce ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatmak üzere Ergene'de ki mahalleleri gezen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Simülasyon tırı Yeşiltepe Mahallesi'nde Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki öğrencilere eğitim verdi.

Türkiye'de yaşanmış depremlerin canlandırıldığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Simülasyon tırında, Ergene Belediyesi Beren Bebek Çok Akademisi'ndeki öğrenciler depremi ve deprem esnasındaki güvenlik tedbirlerini yaşayarak öğrendi. Öğretmenlerinin gözetiminde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan deprem simülasyon tırında, öğrencilere yapay deprem hissi yaşatılırken, deprem sırasında da neler yapmaları gerektiği öğretildi. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından anlatıldı.

Herkesin olası depremlere hazırlıklı olması, deprem anında ve sonrasında bilinçli hareket etmesi için simülasyon eğitimlerini önemsediklerini aktaran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Burada öğrencilere önce teorik sonra pratik eğitimler veriliyor. Öğrenciler kendi can güvenliklerini nasıl sağlayabilirler onu öğreniyorlar. İnsanların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Deprem anında alacağımız bir tedbir bizi hayatta tutabilir. O bakımdan bu eğitimleri önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA