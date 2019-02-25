Küçük öğrencilerin Atatürk sevgisi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki Gülkent İlkokulunun öğrencilerinin oyun oynarken Atatürk büstünü öptüğü anları yansıtan görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Koru beldesi Çalıca Mahallesi'ndeki okulda 22 Şubat'ta okul çıkışı servis aracını beklerken oyun oynayan ilkokul öğrencileri bahçedeki Atatürk büstünü öptü.

Okul Müdürü Necmi Karabacak, öğrencilerin bu görüntülerini okulun internet sitesiyle sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Şubat Cuma günü bayrak törenini yaptıktan sonra öğrencilerin okuldan ayrılmasını beklerken durumu fark ettiğini söyledi.

"Büstün etrafında servis bekleyen bir grup öğrencinin Atatürk büstüne sarılarak öptüklerine şahit oldum." diyen Karabacak, "Çocuklarımızın milli değerlerimizle, Atamızla alakalı güzel duyguları spontane bir şekilde yaşamaları bizi mutlu etti. Daha sonra kendilerini kısa bir videoya aldım. Fotoğraflarını çektim." dedi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaştığını dile getiren Karabacak, "İnternette paylaştık. Okulumuzun sitesinde de paylaştık. Güzel tepkiler de aldık. Geri dönüşler de aldık. Bunlar da bizi çok mutlu etti. Çocukları ödüllendirmeyi düşünüyorum. Hem öğrencilerin hem de ailelerin bu tür değerleri bilmeleri ve bunu yaşantılarına dönüştürmeleri zaten çok güzel bir olay. Bu karşılıksız kalmayacak." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla oynarken Atatürk büstüne çıktıklarını söyleyen ilkokul öğrencisi Esma Beşik, "Sonra da onu öptük. Öğretmenimiz ve ailelerimiz Atatürk'ün bizi kurtardığını öğretti." dedi.

Okuldaki karate çalışmasını beklerken arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada Atatürk büstünü öpen öğrencilerden Berat Sevik ise "Hepimiz bir anda öptük. Sıra sıra gibi bir şey oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA