Küçük semazenin büyük gösterisi!

Suriye uyruklu 13 yaşındaki Yusuf Mevlevi, 6 yaşında Halep'te Mevlevi dergahında başladığı semazenliğe, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun en küçük üyesi olarak devam ediyor.