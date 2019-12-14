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Küçük semazenin büyük gösterisi!

Suriye uyruklu 13 yaşındaki Yusuf Mevlevi, 6 yaşında Halep'te Mevlevi dergahında başladığı semazenliğe, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun en küçük üyesi olarak devam ediyor.
14 Aralık 2019 Cumartesi 10:48

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