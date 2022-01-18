Küçük Sırlar'ın Heves'i, Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı, tanımak neredeyse imkansız! Göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosu yaktı geçti!
Küçük Sırlar'ın Heves'i, Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı, tanımak neredeyse imkansız! Göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosu yaktı geçti!
Küçük Sırlar dizisiyle tanınan ve güzelliğiyle baş döndüren Dilara Öztunç, Heves karakterine hayat verdiği yıllarda erkeklerin sevgilisi haline gelmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Öztunç, yeniden akılları baştan aldı.