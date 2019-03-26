Küçük Talha'yı yaralayan magandayı özel ekip yakaladı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş ederken Talha Umut Genç'i (8) yaralayan Yıldıray E. (49), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi günü Taşburun Mahallesi'nde E.A.'nın düğününde meydana geldi. Düğünde bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada tabancalardan çıkan mermilerden biri Talha Umut Genç'in karnına isabet etti. Ağır yaralanan küçük Talha, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede 23 boş kovan buldu. O sırada düğünde bulunanların üzerinden de silah çıkmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı, magandanın kimliğini tespit etmek için özel ekip kurdu. Bölgeyi detaylı incelemeye alan özel ekip, olayın meydana geldiği saatte düğünde bulunanları araştırmaya başladı. Görgü tanıklarını da dinleyen özel ekip, tabancayı ateşleyenin Yıldıray E. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Yıldıray E., jandarmanın yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Öte yandan magandanın yaraladığı Talha Umut Genç'ten de iyi haber geldi. Küçük Talha'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

DHA