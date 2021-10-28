Küçük Tövbe Ayı ne demek, TDK'ya göre Küçük Tövbe Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Küçük tövbe ayı ne demek? Küçük tövbe ayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi küçük tövbe ayı kelimesi. Peki küçük tövbe ayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre küçük tövbe ayı nedir, küçük tövbe ayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÜÇÜK TÖVBE AYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Küçük tövbe ayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre küçük tövbe ayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ay takviminin altıncı ayı, cemaziyelahir

