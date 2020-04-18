Küçük yaştaki çocuklarını direksiyona geçiren babaya 2 bin 500 TL ceza

DÜZCE'de, küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetinin direksiyonuna geçiren baba A.Y.'ye, 2 bin 473 TL ceza kesildi.

Düzce'de oturan A.Y., küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçirerek sürüş eğitimi verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük kişilerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkaran A.Y., Boğaziçi Beldesi'nde mahalle yollarında da kamyoneti kullandırdı. A.Y., oğlu ve kızının kamyoneti kullandığı anları ise sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, A.Y.'nin çocuklara araç kullandırdığı alanın Boğaziçi Beldesi iç yolu olduğunu tespit etti. Ekipler, A.Y.'ye cezai işlem uyguladı. Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada küçük yaştaki çocuklarına sürücü belgesiz olarak araç kullandıran ve sosyal medya hesabından yayın yapan A.Y.'ye 2 bin 473 TL para cezası kesildiği bildirildi.

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Kaynak: DHA