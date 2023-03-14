İslam Memiş'ten küçük yatırımcılar harekete geçirecek açıklama! Paranız üçe katlanabilir!

Yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılan uyarıları sık sık araştırıyor. Peki uzman isimler altın ile ilgili hangi tahminlerde bulunuyor? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
İslam Memiş'ten küçük yatırımcılar harekete geçirecek açıklama! Paranız üçe katlanabilir!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar uzmanların yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki uzman isimlerin altın ile ilgili yorumları ne? Güncel olarak altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bütün yatırımcıları sık sık uyarmaya devam ediyor. İslam Memiş gram altının geçtiğimiz sene yatırımcılara yüzde 43 kazanım sağladığını söyledi. Ancak gümüş yatırımını da destekleyen Memiş, gram gümüşün yüzde 45 kazandırdığını da belirtti.

Gram altında bir pişmanlık yaşanmaması için gümüş yatırımı yapmanın da çok önemli olduğunun altını çizdi. İslam Memiş yatırımın tek bir araca yatırılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğini de her fırsatta belirtiyor.

İslam Memiş Yatırımcı Uyarıları

İslam Memiş fiziki olarak da önemli bir yatırım aracı olduğunu, fiziki gümüş alarak Kapalıçarşı'da satılabileceğini söyledi. Ancak yatırımcı vatandaş banka üzerinden altın hesabı gibi gümüş hesabı da açabilir ve yatırımlarını banka üzerinden de yapabiliyor.

İslam Memiş Hazine ve Maliye Bakanına gümüş ile ilgili yatırımların önemini de anlattı. İslam Memiş tahminlerine göre 2023 senesi gümüşün senesi olacak.

ONS gümüş tarafında 26, 32, 40 dolar arasında olacağını ve gram gümüşün 20 TL seviyelerine yükseleceğini söyledi.

Gümüşün 16 TL seviyesini kırdıktan sonra 2023 senesi içinde yükselişin devam edeceğini ve yükseliş başlamadan yatırımcının gümüşe yönlenmesinin iyi olacağını belirtti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar 19'a dayandı! Döviz kurlarında yükseliş: İşte 16 Mart 2023 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 19'a dayandı! Döviz kurlarında yükseliş: İşte 16 Mart 2023 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları
Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Kolektif Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Kolektif Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Kolektif Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Kolektif Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Son Haberler
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı!
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı!
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartları karşılayanlara 1 yıl boyunca ödenecek
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartları karşılayanlara 1 yıl boyunca ödenecek
Borçları birikenlere ING Bank'tan güzel haber var! 175 bin TL'ye kadar sınır konuldu
Borçları birikenlere ING Bank'tan güzel haber var! 175 bin TL'ye kadar sınır konuldu
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Limited Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Limited Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Firmanın Adres ve Telefon Numarası Nasıl Bulunur?
Firmanın Adres ve Telefon Numarası Nasıl Bulunur?
Firma ve Şirket Ortakları Nasıl Bulunur?
Firma ve Şirket Ortakları Nasıl Bulunur?
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!