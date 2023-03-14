Küçük yatırımcılar harekete geçecek! Cüzdanında 500 TL olan hemen bunu yapsın: Parası üçe katlayacak!

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar uzmanların yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki uzman isimlerin altın ile ilgili yorumları ne? Güncel olarak altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bütün yatırımcıları sık sık uyarmaya devam ediyor. İslam Memiş gram altının geçtiğimiz sene yatırımcılara yüzde 43 kazanım sağladığını söyledi. Ancak gümüş yatırımını da destekleyen Memiş, gram gümüşün yüzde 45 kazandırdığını da belirtti. Gram altında bir pişmanlık yaşanmaması için gümüş yatırımı yapmanın da çok önemli olduğunun altını çizdi. İslam Memiş yatırımın tek bir araca yatırılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğini de her fırsatta belirtiyor.

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İslam Memiş fiziki olarak da önemli bir yatırım aracı olduğunu, fiziki gümüş alarak Kapalıçarşı'da satılabileceğini söyledi. Ancak yatırımcı vatandaş banka üzerinden altın hesabı gibi gümüş hesabı da açabilir ve yatırımlarını banka üzerinden de yapabiliyor. İslam Memiş Hazine ve Maliye Bakanına gümüş ile ilgili yatırımların önemini de anlattı. İslam Memiş tahminlerine göre 2023 senesi gümüşün senesi olacak. ONS gümüş tarafında 26, 32, 40 dolar arasında olacağını ve gram gümüşün 20 TL seviyelerine yükseleceğini söyledi. Gümüşün 16 TL seviyesini kırdıktan sonra 2023 senesi içinde yükselişin devam edeceğini ve yükseliş başlamadan yatırımcının gümüşe yönlenmesinin iyi olacağını belirtti.