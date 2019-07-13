Küçük yürekler kanser hastalarına umut oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde meme kanserini yenmiş bir öğretmen olarak görev yapan Feride Öztekin (40), 10 gönüllü kız çocuğunun bağışladığı saçlardan peruk yaptırıp Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören 5 kişiye hediye etti.

Efeler ilçesinde bulunan Ticaret Odası İlkokulu'nda görev yapan Feride Öztekin, 2016 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Teşhis koyulduktan bir hafta sonra ameliyat olup, yaklaşık bir yıl boyunca tedavi gören Öztekin, bu süreçte görevine devam edemeyerek sıkıntılı süreçler yaşadı. Zorlu bir mücadele sonrasında kanseri yenen Öztekin, kendi yaşadığı tecrübeden yola çıkarak kanser hastalarını mutlu etmek için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümünde etkinlikler düzenlemeye başladı. 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda farkındalık yaratmak isteyen Öztekin, öğrencilerine kanser hastalarına peruk hediye edip onları mutlu etmek adına bir proje başlattığını söyledi. Öğretmenlerinin düşüncesine kayıtsız kalmayan 8-10 yaş aralığındaki 10 kız öğrenci, saçlarını kanser hastalarına umut olabilmek için bağışladı. İzmir ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da desteği ile öğrencilerin saçları kuaförler tarafından okulda kesildi ve bağışlanan saçlardan 5 peruk yaptırıldı.

Bir süre önce öğrenciler ve aileleri ile hastanenin onkoloji bölümüne giden Feride Öztekin 5 hastaya perukları teslim etti. Peruklarla karşılaşan hastalar mutluluk gözyaşlarına engel olamadı. Peruklar hastalara kuaförler tarafından takılarak, özenle tarandı. Kanser hastalarına bir şekilde destek olmanın sevincini yaşayan öğrenciler, küçük yürekleri ile büyüklere umut oldu.

'KANSER HASTALARININ İLACI MUTLULUK'

Meme kanserini yenen öğretmen Feride Öztekin projesinden bahsederek, "Onkoloji biriminde peruğa ihtiyacı olanlar, hastane tarafından belirlendi. Öğrencilerimizle onlara perukları hediye ettik. Çok güzel duygusal bağlar kuruldu. 6 öğrenci o anda saçını kesip bağışladı. 3-4 öğrencimiz de evde kesilmiş saçlarını bağışladı. BUnlardan 5 kişiye peruk oldu. Küçük yürekleri ile büyük insanlara umut oldular. Aynı süreci ben de yaşadığım için onlarla beraber mutlu oldum. Yaşamadan anlayamıyoruz. Ateşin etrafında dolanmakla yanmak farklı şeyler. Onları hiç tanımadan yanlarında oldular. Bir hasta kendisi saç bulmuş, ama parası olmadığı için peruk yaptıramamış. Biz içeri girer girmez peruğu görünce ağlamaya başladı. Ağlamamak için söz vermiştim kendime. Ama onları öyle görünce mutluluktan ağladım. Benim amacım onları mutlu etmek, çünkü kanser hastalarının ilacı mutluluk. Onkoloji bölümüyle sürekli etkinlikler yapıyorum. "Ben hastalığı yendim, siz de başarabilirsiniz" demek istiyorum onlara. Umutlarını kaybetmesinler istiyorum. Geri dönüşler çok güzel oldu. Hastalar artık daha inançlılar. İnsanlar projeden sonra arayıp saç bağışlamak istemiş. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Projelerimize devam edeceğiz. "Odalar ve okullar el ele" adıyla her yıl bağışlanan saçlar kadar peruk yaptırıp bağışlamak istiyoruz. Hiçbir evlat anasız babasız kalmasın, hiçbir ana baba evlatsız kalmasın. Onların bu hastalıktan kurtulmasını istiyorum" diye konuştu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, "Feride hocam bizimle görüşüp başlattığı projeye bizi de ortak etmek istediğini söyledi. Ben de seve seve yardımcı olacağımızı söyledim. İzmir oda başkanımızın da katkısıyla saçları İzmir'e götürdük ve 5 peruk yaptırıp getirdik. Perukları hastaneye götürdüğümüzde yataktan kalkamayan hastaların yanına kadar gidip peruğunu taktık. Hastaların hepsi mutluluktan ağladı. Bu projenin devamı için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" dedi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SAÇLARINI BAĞIŞLADILAR

Bağış yapılan hastalardan Hatice Madran (21), "Ben tedavimin 3 kürünü tamamladım ve hastalığı atlattım. Çocukların böyle bir yardımı düşünmesi çok duygulandırdı beni. Peruğu alınca çok mutlu oldum" dedi.

Öğrencilerden Sema Nur Arda (7) ise "Bunu yaptığım için çok mutluyum. Bu hissin güzelliğini başka yerde göreceğimi sanmıyorum. Saçımı bağışladığım kişiye bu mutluluğu yaşattıysam ne mutlu bana" diye konuştu. 8 yaşındaki Beray Ece ise "Ben ilk saçlarımı kestirdiğimde çok mutlu olmuştum. Sonra saçlarımız peruk oldu, ablalara verdik, o mutluluk daha da arttı" dedi. 7 yaşındaki Ceren Savaş, "Öğretmenim projeden bahsedince hiç düşünmeden saçlarımı kestirmeye karar verdim. Oradaki ablaların yüzünü biraz da olsa güldürdüğümüz için çok mutlu olduk ve etkilendik. Biz bir adım attık bu adımların devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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DHA