Küçükçekmece Belediyesi bilgievlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Küçükçekmece'de Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların yeni dönem kayıtları başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Küçükçekmece Belediyesi bilgievlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Küçükçekmece'de Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların yeni dönem kayıtları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencileri birbirinden nitelikli sanat ve teknoloji kurslarıyla buluşturuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 7 Bilgievinde gerçekleştirilecek kurslarda; Uygulamalı Gelişim Atölyesi, Sanat, Robotik Kodlama ve İngilizce olmak üzere dört farklı kategoride eğitim verilecek. İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için düzenlenen uygulamalı gelişim atölyelerinde öğrencilerin seviyelerine göre; dört işlem, güzel Türkçem, masallar ve oyunlar, gelişim ve miniskop atölyesi olmak üzere dört farklı atölye düzenlenecek. Yaş gruplarına göre kademelere ayrılan sanat kurslarında ise 1. kademe 2,3 ve 4. sınıflar için, ikinci kademe 5,6 ve 7. sınıflar için açılacak. Kurslarda resim, satranç, halk oyunları, bağlama, gitar ve öğrenci korosu gibi değişik branşlar da eğitimler verilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu uygulamalı gelişim ve sanat kurslarına başvurular ise 24 Eylül'de sona erecek.

Robotik kodlama kurslarında 3 yıl eğitim veriliyor

Üç senelik donanımlı bir eğitim hedefi ile açılan robotik kodlama kursuna öğrenciler yapılacak sınav sonunda başarı durumuna göre yerleştirilecek. 4,5 ve 6. sınıf öğrencileri için düzenlenen kursta birinci sene kodlama, ikinci sene robotik kodlama ve üçüncü sene ise robotik mühendisliği gibi alanlarda eğitim verilecek. Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise 4 ve 5. sınıflar için iki yıllık bir program düzenlenecek. Kayıttan sonra seviye tespit sınavına girecek öğrenciler, başarı durumlarına göre A1 ve A2 seviyelerinde yabancı dil eğitimi alacak. Robotik Kodlama ve İngilizce kurslarına başvurular 15 Eylül'de sona erecek.

Başvurular devam ediyor

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilçede yer alan Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievlerinden yüz yüze başvurularını gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir.

Küçükçekmece Belediyesi bilgievlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi bilgievlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi bilgievlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!