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  3. Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Küçükçekmece'de bulunan Atatürk Parkının yenilenmesi çalışmasında terör örgütü PKK'yı andıran sembol ve renklerinin kullanılması üzerine başlatılan soruşturmada Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı, İstanbul Valiliğince görevden uzaklaştırıldı. Peki Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İstanbul Küçükmece'de İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan görüntünü PKK'yı andıran sembol ve renkleri anımsatması üzerine çok sayıda vatandaş Küçükçekmece Kaymakamlığına şikayette bulunmuştu. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında  Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı görevden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar....

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ ŞERAFETTİN MATARACI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Şerafettin Mataracı, 1974 yılında dünyaya gelmiştir ve 46 yaşındadır. Aslen Rizeli olan Mataracı, Mimarlık bölümü mezunudur. Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 13 Kasım Perşembe günü İstanbul Valiliğince görevinden uzaklaştırıldı. 

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