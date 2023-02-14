Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Küçükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Küçükçekmece için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 19 ile 7 bin 535 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 51 ile 20 bin 621 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 30 ile 11 bin 980 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Küçükçekmece depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Küçükçekmece genelinde çok ağır hasarlı 1240, ağır hasarlı 2 bin 616, orta hasarlı 8 bin 978, Hafif hasarlı ise 13 bin 799 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ATAKENT 8 25 118 356 ATATÜRK 32 97 473 985 BEŞYOL 7 17 55 88 CENNET 88 134 325 415 CUMHURİYET 109 209 626 803 FATİH 54 74 168 184 FEVZİ ÇAKMAK 84 155 477 603 GÜLTEPE 52 116 391 591 HALKALI MERKEZ 57 163 709 1.315 İNÖNÜ 95 243 924 1.399 İSTASYON 46 116 452 751 KANARYA 116 235 802 1.210 KARTALTEPE 62 112 313 374 KEMALPAŞA 34 65 219 316 MEHMET AKİF 21 75 435 991 SÖĞÜTLÜ ÇEŞME 82 181 645 892 SULTAN MURAT 42 85 262 329 TEVFİKBEY 87 171 533 722 YARIMBURGAZ 11 45 204 362 YENİ MAHALLE 67 118 327 437 YEŞİLOVA 86 180 520 676 TOPLAM 1.240 2.616 8.978 13.799

Küçükçekmece'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ATAKENT 24 10 82 170 ATATÜRK 41 25 115 230 BEŞYOL 5 3 14 27 CENNET 126 85 330 567 CUMHURİYET 148 89 392 696 FATİH 54 34 140 238 FEVZİ ÇAKMAK 89 51 232 406 GÜLTEPE 68 39 182 332 HALKALI MERKEZ 92 53 255 492 İNÖNÜ 143 83 385 711 İSTASYON 46 29 129 246 KANARYA 144 91 384 696 KARTALTEPE 52 34 137 239 KEMALPAŞA 44 24 114 202 MEHMET AKİF 33 19 95 201 SÖĞÜTLÜ ÇEŞME 89 51 236 424 SULTAN MURAT 47 28 125 222 TEVFİKBEY 103 63 272 482 YARIMBURGAZ 3 2 20 45 YENİ MAHALLE 71 49 190 336 YEŞİLOVA 93 63 250 451 TOPLAM 1.515 925 4.079 7.413

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Küçükçekmece geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ATAKENT 3.055 ATATÜRK 3.108 BEŞYOL 193 CENNET 3.933 CUMHURİYET 6.445 FATİH 1.489 FEVZİ ÇAKMAK 3.312 GÜLTEPE 3.207 HALKALI MERKEZ 5.838 İNÖNÜ 7.372 İSTASYON 3.350 KANARYA 7.297 KARTALTEPE 1.752 KEMALPAŞA 1.655 MEHMET AKİF 3.390 SÖĞÜTLÜ ÇEŞME 3.896 SULTAN MURAT 1891 TEVFİKBEY 4.404 YARIMBURGAZ 750 YENİ MAHALLE 2.297 YEŞİLOVA 4.140 TOPLAM 72.774

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Küçükçekmece ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Küçükçekmece Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Küçükçekmece’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.