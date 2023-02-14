Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Küçükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Küçükçekmece depreme dayanıklı mı? Küçükçekmece'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Küçükçekmece’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

kucukcekmece-deprem-haritasi1.jpg

Küçükçekmece için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 19 ile 7 bin 535 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 51 ile 20 bin 621 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 30 ile 11 bin 980 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

kucukcekmece-deprem-haritasi2.jpg

Küçükçekmece depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Küçükçekmece genelinde çok ağır hasarlı 1240, ağır hasarlı 2 bin 616, orta hasarlı 8 bin 978, Hafif hasarlı ise 13 bin 799 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ATAKENT825118356
ATATÜRK3297473985
BEŞYOL7175588
CENNET88134325415
CUMHURİYET109209626803
FATİH5474168184
FEVZİ ÇAKMAK84155477603
GÜLTEPE52116391591
HALKALI MERKEZ571637091.315
İNÖNÜ952439241.399
İSTASYON46116452751
KANARYA1162358021.210
KARTALTEPE62112313374
KEMALPAŞA3465219316
MEHMET AKİF2175435991
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME82181645892
SULTAN MURAT4285262329
TEVFİKBEY87171533722
YARIMBURGAZ1145204362
YENİ MAHALLE67118327437
YEŞİLOVA86180520676
TOPLAM1.2402.6168.97813.799

Küçükçekmece'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ATAKENT241082170
ATATÜRK4125115230
BEŞYOL531427
CENNET12685330567
CUMHURİYET14889392696
FATİH5434140238
FEVZİ ÇAKMAK8951232406
GÜLTEPE6839182332
HALKALI MERKEZ9253255492
İNÖNÜ14383385711
İSTASYON4629129246
KANARYA14491384696
KARTALTEPE5234137239
KEMALPAŞA4424114202
MEHMET AKİF331995201
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME8951236424
SULTAN MURAT4728125222
TEVFİKBEY10363272482
YARIMBURGAZ322045
YENİ MAHALLE7149190336
YEŞİLOVA9363250451
TOPLAM1.5159254.0797.413

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Küçükçekmece geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ATAKENT3.055
ATATÜRK3.108
BEŞYOL193
CENNET3.933
CUMHURİYET6.445
FATİH1.489
FEVZİ ÇAKMAK3.312
GÜLTEPE3.207
HALKALI MERKEZ5.838
İNÖNÜ7.372
İSTASYON3.350
KANARYA7.297
KARTALTEPE1.752
KEMALPAŞA1.655
MEHMET AKİF3.390
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME3.896
SULTAN MURAT1891
TEVFİKBEY4.404
YARIMBURGAZ750
YENİ MAHALLE2.297
YEŞİLOVA4.140
TOPLAM72.774

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Küçükçekmece ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Küçükçekmece Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Küçükçekmece’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

kucukcekmece-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Küçükçekmece Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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