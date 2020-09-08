Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu
Küçükçekmece Florya durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu uzun bir süre boyunca metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti. Seferlerin aksamasına ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan bu olaydan sonra arızalı metrobüs daha sonra gelen çekici tarafından emniyetli alana çekildi.
İstanbul Küçükçekmece Florya durağında yaşanan metrobüs arızası nedeniyle uzun süre boyunca metrobüs hattı kapatıldı. Drone tarafından çekilen bu duraksamanın ardından olay yerine gelen çekici tarafından metrobüs emniyetli alana çekildi.
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08 Eylül 2020 Salı 10:23
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