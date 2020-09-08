Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu

Küçükçekmece Florya durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu uzun bir süre boyunca metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti. Seferlerin aksamasına ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan bu olaydan sonra arızalı metrobüs daha sonra gelen çekici tarafından emniyetli alana çekildi.