  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu

Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu

Küçükçekmece Florya durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu uzun bir süre boyunca metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti. Seferlerin aksamasına ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan bu olaydan sonra arızalı metrobüs daha sonra gelen çekici tarafından emniyetli alana çekildi.

İstanbul Küçükçekmece Florya durağında yaşanan metrobüs arızası nedeniyle uzun süre boyunca metrobüs hattı kapatıldı. Drone tarafından çekilen bu duraksamanın ardından olay yerine gelen çekici tarafından metrobüs emniyetli alana çekildi.

Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!

Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!

Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Nare'nin peşinden gidecek mi?Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar Nare'nin peşinden gidecek mi?

Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Halit, Kerim gerçeği ile ilgili ne yapacak?Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Halit, Kerim gerçeği ile ilgili ne yapacak?

 

08 Eylül 2020 Salı 10:23
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sevdiği kadına evlilik teklifi etti! Polislerden 900 TL ceza yedi
Sevdiği kadına evlilik teklifi etti! Polislerden 900 TL ceza yedi
İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!
İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!
Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu
Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu
Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!
Alkolmetreye üfleyen okul servis şoförünün alkol oranı polisi bile şaşırttı!
Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!
Esenyurt'ta bir kişi denetimdeki polis memurunu ölümle tehdit etti!
Çiğ köfteli kadın trafik magandası görenleri hayrete düşürdü!
Çiğ köfteli kadın trafik magandası görenleri hayrete düşürdü!
Eşinin ölümüne 2 gün dayanabilen kadın kendini evinin kapısına astı!
Eşinin ölümüne 2 gün dayanabilen kadın kendini evinin kapısına astı!
Gökçen Ocak'ın sosyal medyadan yardım çığlığı: "Ölmek istemiyorum. Duyun beni''
Gökçen Ocak'ın sosyal medyadan yardım çığlığı: "Ölmek istemiyorum. Duyun beni''
Lüks rezidansta başına cam düşmesi sonucu ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı!
Lüks rezidansta başına cam düşmesi sonucu ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı!
Su doldurmaya gittiler! 1800 TL ceza ödeyip geri döndüler
Su doldurmaya gittiler! 1800 TL ceza ödeyip geri döndüler