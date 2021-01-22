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  3. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde rüşvet skandalı: 37 şüpheli gözaltına alındı!

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde rüşvet skandalı: 37 şüpheli gözaltına alındı!

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan 1'i müdür ve 11'i memur olmak üzere 40 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli üç ilde gerçekleştirilen rüşvet operasyonlarında, 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde rüşvet skandalı: 37 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir tapu müdürü ve memurların da bulunduğu 37 kişi yakalandı.

İŞLEMLERİ HIZLANDIRMA RÜŞVETİ

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi. 

3 İLDE OPERASYON

Aralarında bir tapu müdürünün de bulunduğu 11'i memur 40 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. 

37 şüpheli gözaltına alındı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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