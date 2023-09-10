Küçükçekmece’de 1970 model aracı ilk sahibinden orijinal haliyle satın aldı

Küçükçekmece'de, oto lastik tamircisi olan esnaf Mahmut Çınar, 1970 model aracı ilk sahibinden satın aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Küçükçekmece’de 1970 model aracı ilk sahibinden orijinal haliyle satın aldı

Küçükçekmece'de, oto lastik tamircisi olan esnaf Mahmut Çınar, 1970 model aracı ilk sahibinden satın aldı. 10 yıldır garajdan çıkmayan 53 yıllık araç, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyor.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Sadiye Kocabalkan, eşi Recep Kocabalkan ile birlikte 1960 yılında Almanya'ya göç etti. 3 çocuğu olan Kocabalkan, 1970 yılında sıfır model bir araç alarak Türkiye'ye döndü. 2014 yılında eşi Recep Kocabalkan'ın ölümünden sonra hatırası yaşasın diye 82 bin kilometrede olan aracı bir daha trafiğe çıkarmadı. Antika araç merakı olan oto lastik tamircisi Mahmut Çınar ise, otomobili satın almak için aileye haber verdi. Ancak aile, yaşadıkları anıların kaybolmasını istemediklerini belirterek, isteği geri çevirdi.

53 yıllık aracı satın almak için ısrar eden ve ortak tanıdıklarını devreye sokan Çınar, tekrar aileye haber verdi. Yaklaşık 6 ay sonra ikna olan aile boyası ve tüm malzemeleri orijinal olan 1970 model otomobili, Mahmut Çınar'a sattı. Noter işlemlerinin ardından Kocabalkan, 53 yıllık hatıralarla dolu aracının anahtarını ve ruhsatını Çınar'a teslim etti.

"Hatıralarımız çürüyüp gitmesin diye sattık"

Eşi öldükten sonra yaklaşık 10 yıldır aracın garajdan çıkmadığını söyleyen Sadiye Kocabalkan, "Eşim kaç sene bisikletle işe gidip geldi. En sonunda araba aldı, onunla işe gitmiyordu. Onun kıymetlisiydi. Aniden vefat ettikten sonra da arabayı bir daha garajdan çıkarmadık. Araba yerinde durduğu müddetçe o hala sanki sağmış gibi geliyordu. Şimdi de onun hatırası çürüyüp gitmesin bir şey yaptık. Mahmut Bey bir kere daha geldiydi ama o zaman kadar şey yapmamıştık. Ortak arkadaşlıklar, komşuluklar çıkınca bizim için paradan çok önemliydi. Parayı harcarsınız biter. Ama hatıralarınız, insanların sizin üstünde bıraktığı intiba çok önemli. Hani bir insan evladını iyi ellere nasıl teslim eder ya araba da bizim için önemli. Eşim öldükten sonra onun hatırasını ve kıymetini bilmeyen bir insanın eline teslim etmek bana çok da uygun gelmedi. Baktık ki hatıraları çürüyecek olursa biz daha çok kötü olacağız, o yüzden satmaya karar verdik" dedi.

"Araç klasik araçlarımın arasında yerini alacak"

Güncel arabaların kendisini cezbetmediğini ve klasik otomobil merakının olduğunu anlatan Mahmut Çınar ise, "1970 model araç bizim komşularımızın aracı. Geçen sene ortak bir arkadaşımız, benim eski araba merakımı bildiği için bana dedi, ya bu arabayla bir ilgilenir misin diye. Ben de gelip ziyaret ettim. O zaman pek satmayı düşünmüyorlardı, yaklaşık 50 yıldır araç ailede duruyor. Sonra aile beni daha çok tanıdı. Bana güvendiler. Emin ellere veriyoruz diye. Ben arabayı satın almış oldum ama bana göre arabayı hediye etmiş oldular. Çünkü gerçekten onlar için çok kıymetliydi. Ama inanıyorum ki onların kadar olmasa da benim için de çok kıymetli. Garajda yerini alacak. Bütün bakımlarını yapacağım. Yazın hafta sonları ailece bir tur atacağım. Araba 1970 model Almanya'da sıfır alınmış, 53 yaşında bir araba. İşte amcamız rahmetli olduktan sonra yaklaşık on yıldır hiç çalıştırılmamış. Kapalı vaziyette brandalı garajda duruyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı