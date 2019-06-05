İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Küçükçekmece'de 4 araç yandı

Küçükçekmece'de 4 araç yandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı. İstasyon...

Küçükçekmece'de 4 araç yandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki 1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı.

Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT