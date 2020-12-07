Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!

Küçükçekmece’de sahipleri tarafından ağızlık takılmadan sokaklarda gezdirilen pitbull cinsi köpekler diğer köpeklere saldırdı. Sahiplerinin zor ayırdığı köpekler sosyal medyada büyük tepki çekerken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.