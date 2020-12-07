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  3. Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!

Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!

Küçükçekmece’de sahipleri tarafından ağızlık takılmadan sokaklarda gezdirilen pitbull cinsi köpekler diğer köpeklere saldırdı. Sahiplerinin zor ayırdığı köpekler sosyal medyada büyük tepki çekerken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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07 Aralık 2020 Pazartesi 13:14
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