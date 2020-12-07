Küçükçekmece’de ağızlık takılmayan pitbullar dehşet saçtı!
Küçükçekmece’de sahipleri tarafından ağızlık takılmadan sokaklarda gezdirilen pitbull cinsi köpekler diğer köpeklere saldırdı. Sahiplerinin zor ayırdığı köpekler sosyal medyada büyük tepki çekerken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha ve Yılmaz aşkı alevleniyor!
Antalya’da deniz üzerinde havada duran cisim akıllara durgunluk verdi!
Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Gülben alevlerden nasıl kurtulacak?
Erdem Kınay'dan şaşırtan zurna videosu! Takipçileri şaşkınlıkla izledi
07 Aralık 2020 Pazartesi 13:14
Benzer Videolar