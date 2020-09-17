Küçükçekmece'de bahçe duvarı siteye ait istinat duvarının olduğu alana düştü

Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde bir sitenin etrafını çevreleyen bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bahçe duvarı siteye ait istinat duvarının bulunduğu alana düştü.

Olay Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin etrafını çevreleyen bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarının olduğu alana çöktü. Çökme sonrası site görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de duvarın çöktüğü alanda ve istinat duvarında detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası olay yerine İBB'ye ait yol bakım ekipleri geldi. Belediye ekipleri duvarın çöktüğü alanda enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkazın kaldırılmasının ardından bahçe duvarının onarılacağı öğrenildi.

HERHANGİ BİR YARALI VE ÖLÜ YOK

Olayın yaşandığı sitenin müdürü olan Aykan İlter, "Akşam saat 18.00 civarlarında beton örme bahçe duvarı istinat duvarını aşarak site içine yuvarlandı. Ekiplerimiz şu anda burada, yaralı ve ölü yok. Herhangi bir zarar ve mal kaybı ve hiçbir şey yok. Şu anda kaldırılıyor gerisine artık bakacağız" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.