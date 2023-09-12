Küçükçekmece’de beton mikseri 2 çocuğa çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçmek isteyen biri erkek iki kardeşe beton mikseri çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Küçükçekmece’de beton mikseri 2 çocuğa çarptı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçmek isteyen biri erkek iki kardeşe beton mikseri çarptı. Vatandaşların bağırmasıyla duran mikserin altında kalan 4 yaşındaki erkek çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe beton mikseri çarptı. Aracın geldiğini fark eden kardeşler, kaçmaya çalışsa da kurtulamadı. Çevredeki esnafın bağırmasıyla sürücü, beton mikserini durdurdu. Kardeşlerden 4 yaşındaki erkek Ç.D., mikserin altında kalarak yaralandı. Ablası ise çarpmanın etkisiyle hafif savrularak kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalan erkek çocuk vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulansa teslim edildi. İlk müdahalenin ardından iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından 4 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı getirilen Ç.D.'nin ablası ise taburcu edildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Yaşar Özbay, "Karşıda oturuyordum, kadın hareket etti, ikisi de kör noktaya geldi. Önce kıza vuruyor, çocuğu görmüyor. Çocuk iki tekerin arasındaki boşlukta kaldı. O anda arabaya dur deyince durdu. Yoksa her ikisini de ezmişti, kıza çarptı, kız caddeye fırladı. Çocuğu hastaneye götürdüler, çok bir şeyleri yoktu" dedi.

Yola kasis yapılmasını talep eden esnaflardan Yaşar Ercan ise, "Beton mikseri vardı, çocukla diğeri sanırsam kör noktaya geldi. Burada arabalar durmadan geçiyor zaten, buraya kaç tane giriş var, geçen de minibüs kıza çarptı, hastaneye zor yetiştirdik. Buraya bir çözüm bulunursa seviniriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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