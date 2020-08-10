Küçükçekmece'de bıçaklar konuştu: 1 yaralı

Küçükçekmece'ye bağlı bulunan Florya Caddesi'nde yaşanan olayda, aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen iki grup karşı karşıya geldi. İlk etapta sözlü tartışmayla başlayan olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zaman zaman araya kadınların da karıştığı kavgada sopa ve bıçakların kullanılması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay mahallinde bulunan vatandaşların kavgayı polise ihbar etmeleriyle bölgeye intikal eden polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şahıs, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.