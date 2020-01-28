Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.



Kaynak: AA