Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı
Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın 1. katının balkonunda bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu balkonun henüz bilinmeyen bir nedenle çökmesinden dolayı aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Küçük kız ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşanan olayda 13 yaşındaki bir kız, evinin balkonunun çökmesi sonucu aşağıya düştü. Balkonun çökmesiyle hafif şekilde yaralanan küçük kızın ambulans gelmeden ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 08:55
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