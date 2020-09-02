Küçükçekmece'de bir evin balkonu çöktü! 1 kişi yaralı

Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın 1. katının balkonunda bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu balkonun henüz bilinmeyen bir nedenle çökmesinden dolayı aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Küçük kız ise kazayı yaralı olarak atlattı.