Küçükçekmece’de dehşet

Küçükçekmece'de eve gelen koca, iddiaya göre karısını başka bir adamla bastı. Dolapta saklanırken yakaladığı adamı öldüresiye döven koca, ikisini de bir odaya kilitleyerek akrabalarını çağırdı. Kadın ve adam 5'inci kattan düşerek hayatlarını kaybederken, koca ilk ifadesinde karısının ve adamın kendilerini aşağıya attığını iddia etti.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin K. eve geldiğinde karısı Zeynep K.'nin hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra evde bir erkek montu gören Hüseyin K., evin içinde adamı aramaya başladı. Aykut D.'yi dolapta saklanırken bulan Hüseyin K., adamı öldüresiye dövdü. Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitleyen Hüseyin K., akrabalarını arayarak durumu anlattı. Bu sırada odada kilitli olan Zeynep K. ve Aykut D. 5'inci kattan düştü. Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybederken, Aykut D. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut D.'yi hastaneye kaldırdı. Aykut D. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve bina çevresinde incelemelerde bulundu. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay hakkında inceleme başlatan ekipler, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Karısının ve adamın kendilerini attığını söyledi

Hüseyin K., polis ekiplerine verdiği ifadede Aykut D.'nin montunu gördüğünü ve Aykut D. ile boğuştuğunu, daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini söyledi. Hüseyin K., dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında Zeynep K. ve Aykut D.'nin balkonda saklandıklarını, ardından şahısların atladıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA