Küçükçekmece’de engelsiz hizmet dönemi

Küçükçekmece Belediyesi, 6 ayda 4 bin engelli vatandaşa danışmanlık, sosyal yardım, medikal malzeme yardımı, engelli araçları için bakım-onarım hizmeti, ulaşım hizmeti, kişisel bakım ve ev bakım hizmetleri sağladı.

Küçükçekmece Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına ve gündelik hayata dair temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların, hastane ve diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşlarına ulaşımları sağlanıyor. İhtiyaç duyulan manuel veya akülü sandalye gibi medikal amaçlı yardım malzeme talepleri karşılanırken, talepler doğrultusunda engelli araçlarının bakım ve onarımları yapılıyor. Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Merkezi tarafından Nisan ayından bu yana bin 182 engelli vatandaşa ulaşım, 419 engelli vatandaşa medikal malzeme, 2 bin 344 vatandaşa ise danışmanlık ve sosyal yardım hizmetleri verildi. Ayrıca 37 engelli vatandaşın ise akülü manuel sandalyesi tamir edildi.

"Küçükçekmece için çalışıyoruz"

Küçükçekmece ilçesinde, 9 bin 719 özel gereksinimli vatandaşın yaşadığını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, engelli vatandaşların her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Başkan Çebi, engelsiz belediyecilik ile ilgili şunları kaydetti: "Küçükçekmece'de yaşayan özel gereksinimli vatandaşlarımızın hepsinin; sosyal yardımları hızlı, adil ve sürekli bir şekilde alabildikleri, görmezden gelinmedikleri bir sistemle çalışıyoruz. Engelliliği nedeniyle kişisel bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve yaşadıkları ortamdaki eksikliklerini tamamlıyoruz. Engelli vatandaşların sosyal hayata dahil olup, güvenle sokaklarda, parklarda gezebildiği bir Küçükçekmece için çalışıyoruz. Bu konudaki hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Başkan Çebi'ye teşekkür

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden engelli vatandaşların evlerinden çıkıp rahat rahat dolaşabilmesi için engelli rampası yapımı, var olan rampaların bakım ve onarımı, görme engelli vatandaşlar için ise kabartma işaretlerinin yapımı ve bakımı sağlandı. Engelli vatandaşların araçlarını rahat park edebilmeleri için ise talep edilen yerlere kişiye özel engelli park yeri işaretlemesi yapıldı. Küçükçekmece'de ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek, Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kemal Çebi" ye teşekkür etti.

Kaynak: İHA