  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!

Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!

Küçükçekmece'de alacak verecek yüzünden iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi yaralanırken o anlar ise vatandaşın kamerasına anbean kaydedildi.

Küçükçekmece Florya Caddesi'nde meydana gelen olayda alacak verecek davası olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga yaralanan bir kişi de gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi. 

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!

Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?Dün akşam Masterchef'i kim kazandı? Masterchef 9 ağustos kim kazandı?

Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!

Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!Aamir Khan son filmi için Niğde'ye geldi!

 

10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:25
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!
Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!
10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!
10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı!
Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!
Bodrum'da ocakta yemeği unutunca evsiz kaldı!
Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Arabayı sürerken ellerini dezenfekte edecekti! Taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Hava durumu 10 - 11 - 12 Ağustos 2020 Yaz yağmurları geliyor!
Hava durumu 10 - 11 - 12 Ağustos 2020 Yaz yağmurları geliyor!
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı