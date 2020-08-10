Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!
Küçükçekmece'de alacak verecek yüzünden iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi yaralanırken o anlar ise vatandaşın kamerasına anbean kaydedildi.
Küçükçekmece Florya Caddesi'nde meydana gelen olayda alacak verecek davası olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga yaralanan bir kişi de gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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