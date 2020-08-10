Küçükçekmece'de iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga!

Küçükçekmece'de alacak verecek yüzünden iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi yaralanırken o anlar ise vatandaşın kamerasına anbean kaydedildi.