Küçükçekmece'de kan donduran olay! Sokaktan topladığı yavru kedileri fırında diri diri yaktı! Para cezasıyla kurtuldu!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe mahallesinde yaşayan ve kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir şahsı iddiaya göre sokaktan yavru kedileri toplayıp evindeki fırınına atarak diri diri yaktı. HAYKONFED, Başkan Yardımcısı Nihal Erkoç tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, fırından kötü kokular geldiğinin tespit edildiğini ancak şahsın, fırının kapağını açtırmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Samed Balçık'ın haberine göre Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Nihal Erkoç, olayın kendilerine ihbar edildiğini ve konfederasyondan bir temsilcinin konuyu takip ettiğini söyledi.

"MEYVE TOPLAR GİBİ GÖTÜRMÜŞ EVİNE"

Erkoç, olayı anlatırken, "Adam yavru kedileri tabiri caizse dışarıdan meyve toplar gibi toplamış götürmüş evine" dedi. Mahalledeki vatandaşların kedilerin kaybolduğunu fark ettikten sonra ilgili kurumlara haber verdiklerini ve bunun üzerine gelen kurum temsilcilerinin de söz konusu şahsın evini aradığını kaydetti. Erkuş, evde fırından kötü kokular geldiğini fark ettiklerini ancak şahsın fırının kapağını açtırmadığını söyleyen Erkuş, söz konusu şahsa idari işlem uygulandığını ve para cezası kesildiğini kaydetti.

SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN UĞRAŞILIYOR

Erkoç, söz konusu şahsın sınır dışı edilmesi için uğraştıklarını dile getirdi.