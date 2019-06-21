Küçükçekmece’de Kardeşlik Festivali’nde "Kardeş Türküler" sahne aldı

Anadolu halk şarkılarını kendine has üsluplarıyla yorumlayan Kardeş Türküler, Küçükçekmece'de Kardeşlik Festivali'nde sahne aldı.

Küçükçekmece Belediyesinin Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlediği Kardeşlik Festivali kapsamında konser veren Kardeş Türküler, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından ezgileri Küçükçekmece'de seslendirdi. Anadolu'dan Balkanlar'a, Mezopotamya'dan Kafkaslar'a özgün sesleri harmanlayan Kardeş Türküler, Küçükçekmecelilerin beğenisini kazandı. Binlerce kişi Kardeş Türküler konserine akın etti.

"Farklılıklarımızla bir arada mutluyuz"

Kardeş Türküler solisti Feryal Öney konserde yaptığı konuşmada, "İnsanlar, farklı kültürler bir arada yaşamak istiyor. Biz de sahneden sık sık bunu söylüyoruz. Biz farklılıklarımızla bir arada mutluyuz" dedi.

"Belediyeler bu etkinlikleri çoğaltmalı"

Halk konserlerini çok sevdiklerini de belirten Öney, "Böyle meydanlarda belediyelerin yaptığı konserler çok farklı oluyor. Her gelir kesiminden insan gelebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Belediyeler bu tarz etkinlikleri çoğaltmalı" diye konuştu.

Konseri izleyen Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Bahadır Gönenç ise Kardeş Türküler grubuna teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gönenç, "Tüm kısıtlamalara rağmen bu coğrafyada bize kardeşliği öğreten Kardeş Türküler grubuna, tüm Küçükçekmeceliler adına sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA