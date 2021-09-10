Küçükçekmece’de kaybolmuştu! Ayakkabı ve cüzdanı bulundu

Alınan bilgilere göre, Küçükçekmece’de 4 Eylül tarihi akşam saatlerinde ailesinin haber alamadığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin için kayıp ihbarı oluşturuldu.

Yapılan ihbarla birlikte polis ekipleri Çetin’in bulunması için arama çalışmaları başlattı. Dün saat 16.00’da ise Hasanoğlu Deresi yakınlarında görevi başında bir temizlik görevlisi; derede ayakkabı, elbise ve cüzdan gördüğünü polis ekiplerine ihbar etti.

Bulunan eşyalar üzerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme polis ekipleri; elbise, ayakkabı, cüzdan ve çorapların 4 Eylül tarihinde kaybolan Ahmet Çetin’e ait olduğunu tespit etti. Bulunan eşyalar karakola gönderilirken, Çetin’in ailesi olay hakkında demeç vermek istemedi. Olay hakkında incelemeler devam ediyor.