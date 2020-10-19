MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi mi? | MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman?Koronavirüs depremi sürüyor! MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!Fox TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 19 Ekim 2020 PazartesiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresi19 Ekim Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaGençlerbirliği - Denizlispor maçı CANLI İZLE | Bein Sports CANLI İZLEGalatasaray Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Bein Sports izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Ekim 2020 (MPİ)Akhisarspor - Menemenspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLENiğde'de Doğa Okulu açıldı: Ormanda eğitim başlıyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!

Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!

Küçükçekmece Halkalı'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından site otoparkına dökülen boya nedeniyle mahallenin onlarca kedisi boyaya bulanarak masmavi oldu.

Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!

Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin otoparkına kimliği belirsiz kişilerin döktüğü mavi boya yüzünden çevrede bulunan onlarca kedi maviye boyandı. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri "Şirinleri" anımsattı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sitenin otoparkına dökülen mavi boya çevrede bulunan hayvanların sağlığını etkiliyor. Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü. Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri "Şirinleri" anımsattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi. Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer "Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır" diye konuştu.

Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!Küçükçekmece’de kediler maviye boyandı!

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT