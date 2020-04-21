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Küçükçekmece’de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Küçükçekmece’de ortaokul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA




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