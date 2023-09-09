Küçükçekmece’de sel felaketine sebep olan derenin üzerine metro inşa edilmek istenmiş

Küçükçekmece'de yaşanan sel felaketine neden olan derenin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki sene önce yapımına başlanan bir durağın fazla su çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Küçükçekmece’de sel felaketine sebep olan derenin üzerine metro inşa edilmek istenmiş

Küçükçekmece'de yaşanan sel felaketine neden olan derenin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki sene önce yapımına başlanan bir durağın fazla su çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ortaya çıktı. Mahallenin ortasından geçen dere ve çalışmaların yapıldığı o inşaat çalışmalarının olduğu alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen yerlerin başında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi geliyor. Yaşanan sel felaketine mahallenin ortasından geçen derenin taşması neden oldu. Taşkına neden olan bu derenin tam olarak üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce metro inşaatı yapılmaya başlandı. Yaklaşık 1 yıl devam eden inşaat çalışmaları daha sonra durduruldu. İnşaat şantiyesi kapatılırken sondaj için açılan devasa kuyu ise tamamen suyla doldu.

Su çıktı, kurutamadıkları için metro inşaatını iptal ettiler

Metro inşaat çalışmalarının yaklaşık 1 yıl devam ettiğini ve çıkan suyu kurutamadıkları için metro inşaatının durduğunu iddia eden mahalle esnafı Ekrem Doğan, "Burası derenin güzergahının üzerinde bulunuyor. Bildiğimiz kadarıyla burada su çıktığı ve suyu kurutamadıkları için iptal ettiklerini öğrendik. Daha sonra burada bulunan bütün çalışanları ve ekipmanları alarak gittiler. Burası 6 aydır kapalı duruyor. Bizim dükkanların önü de kapalıydı. Şuan akıbetini bilmiyoruz. Burada park bulunuyordu park da iptal oldu. Derenin üzerinde bu inşaat gerçi yukarı da ve aşağıda bulunan metro durakları da derenin üzerinde" diye konuştu.

Öte yandan, mahallenin ortasından geçen ve çalışmaların yapıldığı inşaat şantiyesi havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum’da Orta Vadeli Programı eleştirdi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Beykoz Belediyesi "Ardıç Sofrası" projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi
Beykoz Belediyesi "Ardıç Sofrası" projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi
Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi
Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme
Türkiye harekete geçti! Muhammed Yakut ile ilgili yeni gelişme
İmamoğlu, bir daha selden felaket yaşanmayacak demişti! İSKİ'nin duyarsızlığı yüzünden felaket göz göre göre geldi
İmamoğlu, bir daha selden felaket yaşanmayacak demişti! İSKİ'nin duyarsızlığı yüzünden felaket göz göre göre geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!