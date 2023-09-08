Küçükçekmece’de selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. İkitelli'de derenin taşması sonucu su basan evleri belediye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etmeye çalışıyor.

İstanbul'a 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ediyor. Selin büyük hasara yol açtığı Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesinde derenin taşması sonucu bir çok ev sular altında kaldı. Onlarca evin kullanılamaz hale geldiği mahallede vatandaşlar evlerini tahliye etmeye ve az da olsa kurtarabileceği eşyaları kurtarmaya çalışıyor. Belediye ekipleri de sokak içerisinde kullanılamayacak halde olan eşyaları kamyonlarla alarak atık deposuna götürüyor.

Sel bir anda geldi kendimi dışarıya zor attım

Selde evi kullanılamaz hale gelen Ayfer Lata selin bir anda geldiğini belirterek "Yağmur yağdıktan sonra bir anda beş dakika da su geldi. ben kendimi evin merdivenlerinden zorla dışarıya attım. Evim zaten bodrum kat evde hiçbir şey kullanılabilir halde değil. Birinci kata kadar su çıktı buralar göl oldu. Şu anda burası hiç steril değil bakteri yuvası durumda. ama kurtulabileceğimiz eşyaları az da olsa çıkarmaya çalışıyoruz. Şuan geceleri oğlumun evinde kalıyorum gündüz de gelip burada yapabildiğimizce bir şeyler çıkarıp hijyen hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)