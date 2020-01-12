Küçükçekmece’de silahlı saldırı:1 yaralı

Küçükçekmece'de sokak ortasında bekleyen bir kişi, arabayla yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cennet Mahallesi, Küçükyuva Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokakta beklediği sırada yanına bir otomobil geldi. Araçtan inen şahıs sokakta bekleyen kişiye silahla ateş açarak olay yerinden geldiği araçla kaçtı. Bacaklarından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kişi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA