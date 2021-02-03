Küçükçekmece'de sokak köpeğine vahşet! Kıyıya bağlanıp göle atılarak öldürüldü
Küçükçekmece Gölü kıyısında vatandaşlarca kıyıya bağlı olarak bulunan ölü bir köpek, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Bir vatandaş ise ölen köpeğin ara sıra beslediği köpek olduğunu fark edince gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameraya kaydedilirken köpeğe bunu yapanlar ile ilgili ekipler arama çalışmalarına başladı.
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