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  3. Küçükçekmece'deki cinayet anı kamerada! Eşinin erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

Küçükçekmece'deki cinayet anı kamerada! Eşinin erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi gündüz vakti dini nikahlı eşinin abisini sokak ortasında göğsünden vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde S.G., dini nikahlı eşi Aykut G. şiddet gördüğü için evi terketti. Öfkeden deliye dönen Aykut G., ise olaydan sorumlu tuttuğu eşinin erkek kardeşi Arkın G.'yi sokak ortasında silahla vurdu.

Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, Aykut G.'nin (33) dini nikâhlı eşi S.G. koca şiddeti nedeniyle evden kaçtı. S.G. daha sonra ise bir kadın sığınma evine giderek yaşamını burada sürdürmeye başladı.

Küçükçekmece'deki cinayet anı kamerada! Eşinin erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

EŞİNİN AİLESİNİ SUÇLADI

Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'deki cinayet anı kamerada! Eşinin erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

TESLİM OLDU

Cinayeti işleyen Aykut G. ise suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'deki cinayet anı kamerada! Eşinin erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

DEHŞET ANI KAMERADA

Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Aykut G.'nin elinde silahla Merkez Caddesi'nden Kirazlı Sokak istikametine yürüyen Arkın G.'e doğru geldiği görülüyor. Aykut G., elindeki silahla Arkın G.'nin göğsüne yakın mesafeden ateş ediyor. Arkın G. yere düştükten sonra birkaç el daha ateş eden Aykut G. olay yerinden kaçıyor.

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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