Küçükçekmece'deki çok sayıda hayvan tahnit, deri, post, kuyruk ve diş ele geçirildi İstanbul Küçükçekmece'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesinde olan yabani hayvanlara ait çok sayıda tahnit, deri, post, kuyruk ve diş ele geçirildi.